Çantasıyla tanımadığı insanlara saldırdı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken çanta darbesini alanlar neye uğradığını şaşırdı.
Kadın, yol kenarındaki dilenci, bankta oturan kadın ve kendisine müdahale etmeye çalışanlara saldırdı.
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