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  • Çantasıyla tanımadığı insanlara saldırdı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Çantasıyla tanımadığı insanlara saldırdı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir'in Odunpazar ilçesinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Kimliği tespit edilemeyen bir kadın, sebebi bilinmeyen bir nedenle önüne gelen herkese çantasıyla vurmaya başladı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 09:28
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Çantasıyla tanımadığı insanlara saldırdı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Çantasıyla tanımadığı insanlara saldırdı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı
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Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken çanta darbesini alanlar neye uğradığını şaşırdı.

Kadın, yol kenarındaki dilenci, bankta oturan kadın ve kendisine müdahale etmeye çalışanlara saldırdı.

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ANZAVUR
9.10.2022 10:52
cinsel yada dinsel problemleri vardır..  
 
Çıplak Vatandaş
9.10.2022 10:41
Bu gidişe, bu ülkede, bir gün hepimizin geleceği nokta bu.  
 
Yurttas
9.10.2022 10:33
Ülkemizin oluşturulan acımasız olumsuzluğun önce aile sonra dışa vurumu? İlk fırsatta normal insanlar normal ülke olmayı tercih etmeliyiz, 20 senedir boğuldu millet.  
 
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