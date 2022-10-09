AKP yine vatandaşa çay kaşığı zengine kepçeyle verdi. Vatandaşın 2 bin lira borcu, zenginin milyonluk vergisi silindi

AKP’nin dile getirdiği yoksul halk, borçlu öğrenci ve kredi mağdurları için çıkardığını öne sürdüğü ekonomi paketinden zenginin parasını milyarlarca TL artıracak sistem çıktı. Yoksulun 2 bin TL’lik borcunu silmeye hazırlanan iktidar, 6 ayda sadece Hazine’den 75 milyar TL aktardığı kur korumalı TL mevduat sisteminin süresini uzattı. Üstelik iktidarın zengin anlayışı sadece bu sistemle sınırlı kalmadı.

AKP Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 48 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile döviz kurunda yaşanan artışın ardından ortaya atılan kur korumalı TL mevduat sisteminin sona erme tarihi, 31 Aralık 2023 olarak açıklandı. Yabancı paraları, TL mevduat ve katılım hesaplarına yatıran şirketlere de ayrıcalıkların olacağı belirtildi. Bu kurumların elde ettikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnası uygulaması, 2023 sonuna kadar süreceği belirtildi.

SEÇİM SONUNA KADAR VERGİDEN MUAFİYET

Seçime kur korumalı sistemle girip 100 milyarlarca TL’lik harcamaların önünü açan iktidar partisi, bununla birlikte patronların çalışanlarına verdikleri elektrik ve doğalgaz yardımları, gelir vergisi ve sigorta primlerinden muaf tutulacak. Bu tutar, patronların cebinde kalacak.

Patronlara vergi muafiyeti, seçim sonuna kadar sürecek. Bu uygulamada son tarih, 31 Temmuz 2023 olacak.

AKP ayrıca özel üniversitelerde tıp ve diş hekimliğinin son sınıfındaki öğrencilere, asgari ücret tutarında ödeme yapacak.

SGK’NİN ELEKTRONİK ORTAMDA TAŞINMAZLARINI SATMASI SAĞLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dâhil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların, kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenmesine, SGK’nin elektronik ortamda taşınmazlarını satmasına olanak sağlanacak.

İŞTİRAKİ ŞİRKETLER TARAFINDAN İŞLETİLEBİLECEK

Bahsi edilen sistemde Turizmi Teşvik Kanunu'nda da önemli bir değişiklik yapılacak. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek.

Teklifle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın karar alma organı olan Yönetim Kurulu Başkanı, Tanıtma Genel Müdürlüğü’nden sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak.

Kamu, özel işbirliği ile yönetilen Yönetim Kurulu’nun Bakanlık turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin temsilci sayıları artırılacak.

YOKSULA 2 BİN TL SINIRI

Zenginin milyarlarca TL’lik borcunu tek kalemde silmeye hazırlanan AKP, yoksulun borç sınırı olarak ise tepki çekecek bir tutar belirledi. Teklife göre, bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen icra takibindeki alacaklardan vazgeçilecek.

Varlık Yönetim Şirketleri’ndeki borçlar içinse sınır 2 bin 500 TL oldu. Anapara takip bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların yarısı, kalan anapara, faiz, masraf, vekâlet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF’ye aktarılan tutardan Fonun, iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ödenecek.

ÖĞRENCİLERDEN KYK KREDİLERİ İÇİN ANA PARA AYNI ŞEKİLDE ALINACAK

Öğrenim kredisi borcu bulunan ve yüksek tutarlı faiz altında ezilen öğrenciler için de sınırlı bir düzenleme getiriliyor. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda, öğrencilerden ana para aynı şekilde alınacak. Gecikme zamları ve enflasyon farkı ise silinecek.