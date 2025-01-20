CapCut’a rakip olacak Edits geliyor

Meta, TikTok’un yasaklanmasının ardından Apple App Store ve Google Play Store’dan kaldırılan ByteDance’in CapCut uygulamasına karşı yeni bir alternatif geliştirdi. Meta’nın duyurduğu bu yeni video düzenleme uygulaması, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

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YENİ UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün, telefonunuzda video oluşturmayı sevenler için ‘Edits’ adını verdiğimiz yeni bir uygulamayı duyuruyoruz. Şu anda çok şey oluyor, ancak bizim görevimiz içerik oluşturuculara en iyi araçları sunmak,” ifadelerini kullandı.

Mosseri, uygulamanın yaratıcılığa yönelik bir dizi araç içereceğini belirtti. İlham almak için özel bir sekme, fikirlerin takibi için bir alan ve yüksek kaliteli bir kamera gibi özellikler sunulacak. Ayrıca, taslak videoların arkadaşlarla veya iş birliği yapılan kişilerle paylaşılabileceği bir sistem bulunacak.

Uygulama, içerik oluşturucuların Instagram’da yayınladıkları videoların performansını analiz edebilecekleri bir içgörü özelliği de içerecek. Mosseri, bu uygulamanın daha çok profesyonel içerik üreticilere yönelik olduğunu ve sıradan kullanıcılar için tasarlanmadığını vurguladı.

META’NIN PİYASADAKİ YERİ

Meta, piyasa ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı hamlelerle tanınıyor. TikTok’un Hindistan’da yasaklanmasının ardından Meta, Temmuz 2020’de Instagram Reels’i hızla piyasaya sürmüştü. Benzer şekilde, 2023’te metin tabanlı sosyal ağlara rakip olarak Threads’i kullanıma açtı.

CapCut’un piyasadan çekilmesi, video içerik üreticilerinin başka araçlara yönelmesine neden olabilir. Edits, bu boşluğu doldurmayı ve video üretim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu adım, Meta’nın içerik oluşturuculara sunduğu araç yelpazesini genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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ALTERNATİF ÇÖZÜMLER VE REKABET

Öte yandan, Andreessen Horowitz destekli Captions uygulaması da bu ay freemium modele geçerek daha fazla kullanıcı çekmeyi ve CapCut’un boşluğunu doldurmayı hedefliyor. Rekabetin giderek kızıştığı bu alanda, Meta’nın Edits uygulamasının ne kadar başarılı olacağı merak konusu.