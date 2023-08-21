Çaresizlik duası nedir? Çaresiz anlarda hangi dualar okunur?

Çaresiz anlarda kişiler güç bulabilmek için ibadet etmeye dua okumaya yönelir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed çaresizlik için bazı dualar öğretmiş ve bu duaları sık sık okumuştur. Peki, çaresizlik duası nedir? Çaresiz anlarda hangi dualar okunur?

Çaresizlik duası nedir? Çaresiz anlarda hangi dualar okunur?

Çaresiz hissedilen anlarda okunacak dualar arama motorlarında sıkça araştırılırken sizler için okunması tavsiye edilen çaresizlik dualarını listeledik. Peki, çaresizlik duası nedir? Çaresiz anlarda hangi dualar okunur?

Çaresiz hissedilen bir zamanda Allah'a edilecek pek çok dua bulunmaktadır. Bahsedilen dualar peygamber efendimiz Hz. Muhammed tarafından da sık sık okunmuştur

Çaresiz hissedildiği zamanda yapılması gerekli olan tek ihtiyaç İslam dinine göre Allah'a sığınmaktır. Bu kapsamda Allah'a sığınmanın birinci göstergesi de Allah'a dua etmektir. En çaresiz olunan bir anda okunacak dua ile beraber arınan Müslümanlar çaresini bulmaktadır. Bunu göstermek için edilmesi gerekli olan dualar da bellidir.

ÇARESİZLİK DUASI NEDİR?

Çaresizlik duasının okunması için abdest almak şart olmamaktadır. Abdest alınmadan da besmele çekilerek çaresizlik duasının okunabileceği esasen Diyanet ve İslamiyet tarafından bildirilmiştir.

‘’Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).’’

Bu duanın manası: ''En sonunda karanlıklar içerisinde, 'Senin dışında hiçbir tanrı yoktur. Ben seni tenzih ederim. Gerçekten de ben kötü işler yapmışım.’’ deyip yalvarmıştır.

‘’La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.’’

Bu duanın manası: ‘’Allah'ım beni bütün sıkıntılarımdan, sorunlarımdan kurtar. Şüphesiz ki sen her şeye kuvveti yetensin. Beni de en hayırlı olanlara vesile olacak biçimde arındır.’’ biçiminde olmaktadır.

Çaresizlik duaları ile alakalı bildirilen Hz. Muhammet'in çaresizlik içinde olduğu dönemlerinde okuduğu sure, enbiya suresinin 87. olan ayetidir. Pek çok kaynak içerisinde bu surenin ayetlerinin sıkıntılı vakitlerde bireyin çok daha huzurlu hissetmesini sağlamış olduğu yer almaktadır.

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