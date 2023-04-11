11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ancelotti'den Chelsea iddialarına flaş yanıt

Ancelotti'den Chelsea iddialarına flaş yanıt

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Chelsea karşılaşması öncesi ada kulübünün başına geçeceği iddialara da yanıt verdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:25
Takip Et

Carlo Ancelotti'den flaş açıklamalar

Ancelotti'den Chelsea iddialarına flaş yanıt
+
Aa
-

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FENA BİR DURUMDA DEĞİLİZ"
Takımın formsuzluğu hakkında konuşan Ancelotti, "Takım yönetimi konusunda gerçekten iyiyimdir ancak şu anda farklı bir durum var. Takımımız çok iyi çalışıyor ve bu yıl da kupayı alırsak 2 yıl üst üste şampiyon olmuş olacağız. Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamamış takımların olduğunu düşündüğümüzde fena bir durumda değiliz." dedi.

MALDİNİ'YE ÖVGÜ YAĞDIRDI
Paola Maldini ve İstanbul'daki final hakkında konuşan Ancelotti, "Paola ve İstanbul'u aynı anda düşünmek bana güzel hatıralar canlandırmıyor. Özellikle de 2005'de olan... Maldini'yi bu dünyadaki çoğu şeyden fazla seviyorum, o benim kaptanım ve yoldaşımdı. Eğer doğum günümde görüşebilirsek çok sevinirim." ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLAR HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"
Villarreal maçının ardından rakip oyuncuyu yumrukladığı gerekçesiyle gündem olan Valverde'nin durumuna değinen Ancelotti, "Fede iyi durumda. Onu çok motive gördüm ve çok iyi çalışıyor. Fede'yi çok iyi tanıyorum ve özel bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yaşananlar hakkında bir yorumda bulunmayacağım." dedi.

"BEN CHELSEA TARAFTARIYIM"
Gelecek sezon Chelsea'nin başına geçeceği iddialarını yanıtlayan Ancelotti, "Üzgünüm, ben bir Chelsea taraftarıyım ancak geri dönmem mümkün değil. Frank Lampard'ın orada çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
5
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
7
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Tolunay Kafkas'ın hedefi Fenerbahçe
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿Deprem hasarlı binalarda tehlike devam ediyor. Hasar tespiti yapılan bina çöktü
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿2023 FIFA Dünya Kupası'nda rekor kırılabilir
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
﻿Komşusunu öldüren 75 yaşındaki sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.