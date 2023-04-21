Ancelotti isyan etti: 4 ayda sadece 8 kez izin yapabildik

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında yoğunluğa ilişkin itirazlarda bulundu.

Ancelotti isyan etti: 4 ayda sadece 8 kez izin yapabildik

Başarılı İtalyan teknik adam, yoğun maç takvimi nedeniyle serzenişte bulundu. Ancelotti, basın toplantısında oyunculara çok fazla izin verdiği yönünde gelen soru karşısında, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz" cevabını verdi.

İtalyan teknik adam, futbolcuların önemsenmediğini dile getirirken, "UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyerek yarı finale kalan İspanyol devi, bu turda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da ise topladığı 62 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, ligde cumartesi günü TSİ 22.00'de sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

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