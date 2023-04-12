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Carlo Ancelotti açtı ağzını yumdu gözünü

Carlo Ancelotti'den Chelsea açıklaması geldi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:39
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Carlo Ancelotti'den flaş Chelsea açıklaması

Carlo Ancelotti açtı ağzını yumdu gözünü
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Editör: Ufuk Cingöz

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, gündem yaratan ifadeler kullandı.
Takımın formsuzluğu hakkında konuşan Ancelotti, "Takım yönetimi konusunda gerçekten iyiyimdir ancak şu anda farklı bir durum var. Takımımız çok iyi çalışıyor ve bu yıl da kupayı alırsak 2 yıl üst üste şampiyon olmuş olacağız. Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamamış takımların olduğunu düşündüğümüzde fena bir durumda değiliz." diye konuştu.

Paola Maldini ve İstanbul'daki final hakkında konuşan Ancelotti, "Paola ve İstanbul'u aynı anda düşünmek bana güzel hatıralar canlandırmıyor. Özellikle de 2005'de olan... Maldini'yi bu dünyadaki çoğu şeyden fazla seviyorum, o benim kaptanım ve yoldaşımdı. Eğer doğum günümde (Şampiyonlar Ligi finali günü) görüşebilirsek çok sevinirim." ifadelerini kullandı.
Villarreal maçının ardından rakip oyuncuyu yumrukladığı gerekçesiyle gündem olan Valverde'nin durumuna değinen Ancelotti, "Fede iyi durumda. Onu çok motive gördüm ve çok iyi çalışıyor. Fede'yi çok iyi tanıyorum ve özel bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yaşananlar hakkında bir yorumda bulunmayacağım." dedi.
Gelecek sezon Chelsea'nin başına geçeceği iddialarını yanıtlayan Ancelotti, "Üzgünüm, ben bir Chelsea taraftarıyım ancak geri dönmem mümkün değil. Frank Lampard'ın orada çok iyi iş çıkaracağını düşünüyorum." dedi.

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