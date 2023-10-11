Carlos Tevez’den ‘ekonomik adaletsizlik’ isyanı: Üç oyuncum toplama çıkarma yapmayı bilmiyor

Arjantin 1. Futbol Ligi ekibi Independiente’nin Teknik Direktörü Carlos Tevez, ülkedeki ekonomik adaletsizliğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda bir dönemin efsane futbolcularından olan 39 yaşındaki teknik direktör, "Üç tane futbolcum toplama çıkarma yapmayı bilmediklerini söylediler. Bu yoksulluktur!” ifadelerini kullandı.

Tevez, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir çocuğun karnını doyurursun, ona yardımcı olursun ama dersler.... Bu çocuklar hangi sözleşmeye imza attıklarını bile bilmiyorlar. Kulüple konuştum ve onlara öğretmen tutmaya karar verdik. Antrenmanlardan sonra 2 saat ders çalışıyorlar"