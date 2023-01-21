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Carmen Operası nefesleri kesecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği ve her sahnelendiğinde kapalı gişe oynayan Carmen Operası, 19 Ocak 2023 Perşembe akşamı, Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 16:22
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Carmen Operası nefesleri kesecek

Carmen Operası nefesleri kesecek
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Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan "Carmen"in librettosu Prosper Mérimée'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Carmen operasında orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek. Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa, çocuk korosu şefliğini ise Sercan Gazeroğlu üstleniyor.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya'nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel , ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

Nesrin Gönüldağ'ın "Carmen" rolü ile sahnede olacağı gecede "Don José" rolüne Ali Murat Erengül, "Escamillo" rolüne Göktuğ Alpaşar, "Micaëla" rolüne ise Dilruba Bilgi hayat verecek. "Zuniga" rolünde Erdem Sakarya, "Moralès" rolünde Ufuk Karakoç, "Frasquita" rolünde Sevim Ateş, "Mercédès" rolünde Ceren Şahin, "Le Dancaïre" rolünde Alp Köksal, "Le Remendado" rolünde Çağrı Köktekin sahnede olacak.

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