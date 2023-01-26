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Kadınlar futboldan uzaklaşıyor

Futbolda cinsiyetçilik üzerine yapılan bir araştırma, kadın taraftarların statlardan uzaklaştığını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 20:39
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Çarpıcı rapor. Kadınlar futboldan uzaklaşıyor

Kadınlar futboldan uzaklaşıyor
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Taraftar etkileşimi uzmanları Bulbshare, Her Game Too ile birlikte, kadın taraftarların %80'inin cinsiyetçi tutum ve davranışlar nedeniyle erkek maçlarına katılma sıklıklarını sınırladığını tespit etti.

Premier Lig kulüplerinin kadın taraftarlarla bağlantı kuramadıkları için tahminen 3,5 milyar sterlinlik bir geliri kaçırdıkları belirtildi.

Raporda ayrıca şunlar da ortaya çıktı: 

- Kadın hayranların dörtte birinden fazlası, cinsiyetçi tezahüratlar ve kalabalığın güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle maçlara daha az ilgi gösteriyor.

- Kadın futbol taraftarları, kulüplerin kendilerini anlamadığını düşünüyor ve organizasyonun tamamında kadınların daha fazla temsil edilmesini istiyor.

- Kökleşmiş ataerkil değerleri ve tutumları ile futbol, ​​büyüyen bu taraftar segmentinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve uygun şekilde karşılamak (ve temsil ettiği kaçırılan büyük ticari fırsatı ortaya çıkarmak) istiyorsa, kadın taraftar kitlesiyle aktif bir şekilde işbirliği yapmalıdır.

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