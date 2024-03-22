Çarpıntıları kesen mucize ot ortaya çıktı. Bir bardak içmek yetiyor

Doğal sağlık yöntemlerine olan rağbet, hem koruyucu hem de şifa verici alternatifler olarak artış gösteriyor.

Bu alanda öne çıkan trendlerden bir tanesi de mayısçanı çiçeği ve sağladığı çeşitli yararlar.

Mayısçanı Çiçeği Hakkında

Mayısçanı çiçeği, zambakgiller ailesine ait, ok şeklinde yaprakları olan ve ince bir dal üzerinde beyaz, çan şeklinde çiçekler açan dekoratif bir bitkidir.

Yaklaşık 20 cm boyunda olan bu bitkinin çiçekleri beyaz renkte ve üzüm salkımı formundadır.

Kırmızı, küçük meyveleri ve hoş bir kokusu vardır.

Sağlık Faydaları

Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde etkilidir ve kalp çarpıntısını giderir.

Kalp hastalıklarına bağlı ödem atımında yardımcı olur. Ancak evde yapılan ilaçlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli

Kurutulmuş mayısçanı yaprak ve çiçeklerinden iki tatlı kaşığı alınır ve üzerine bir bardak kaynar su eklenerek 10-15 dakika demlenmeye bırakılır.

Bu infüzyon günde iki ya da üç defa birer bardak olarak içilebilir.