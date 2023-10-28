Çarpışan otomobillerden biri ters döndü: 2 yaralı

Kaza, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 107 Nolu Sokak’ta meydana geldi. B.E. idaresindeki 78 ABH 819 plakalı otomobil, T.A. idaresindeki 06 GB 1267 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ters dönen 78 ABH 819 plakalı otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan U.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.