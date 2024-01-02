Çarpışan uçağın içinden görüntü geldi. Yolcular saniye saniye kaydetti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Çarpışan uçağın içinden görüntü geldi. Yolcular saniye saniye kaydetti
400 yolcunun içinde bulunduğu uçak havaalanında başka bir uçak ile çarpıştı. Kaza anları yanan uçağın içindeki vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün 4 dakika ara ile iki büyük deprem yaşayan Japonya’da 30 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise Tokya kentinde bulunan Haneda havaalanında bir yolcu uçağı ile dün depremin yaşandığı bölgeye yardım göndermek üzere pistte olan sahil güvenlik uçağı çarpıştı.

Çarpışmanın sonucunda sahil güvenlik uçağında bulunan 6 mürettabatın 5’inin kayıp olduğu belirtildi.

AN BE AN KAYDEDİLDİ

400 yolcunun bulunduğu yolcu uçağında alevler içindeyken bir vatandaşın o anları cep telefonu ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Uçak içerisindeki yolcuların yangın anında panik yapmadan soğuk bir şekilde beklemeleri en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Japonya Havayollarından yapılan açıklamada, meydana gelen feci kazada bir can kaybını olmadığı belirtildi.

5 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Japonya havayollarından açıklanan son bilgilere göre çarpışma sonrasında kayıp olan 5 mürettabatın hayatını kaybettiği açıklandı.

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