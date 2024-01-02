Elektrik diğerine çarpan otomobil takla attı. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Elektrik diğerine çarpan otomobil takla attı. 4 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin takla attı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle elektrik direğine çarptı.

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Savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte otomobil içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıları sıkıştığı yerden kurtarıp ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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