Elektrik diğerine çarpan otomobil takla attı. 4 yaralı

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle elektrik direğine çarptı.

Savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada, sürücü ile birlikte otomobil içinde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Bölgedeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıları sıkıştığı yerden kurtarıp ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.