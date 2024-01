İki uçak çarpıştı. Havalimanında yangın çıktı

2024 yılına felaketler ile başlayan Japonya dün 4 dakika ara ile 7,5 ve 6,3 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Depremlerde 30 Japon’un hayatını kaybettiği edinilen bilgiler arasındaydı.

Bugün ise Japonya’nın Tokyo kentinde bulunan Haneda havaalanında içerisinde 400 yolcunun bulunduğu bir yolcu uçağı, havaalanında bulunan sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

YANGIN AN BE AN KAYDEDİLDİ

Çarpışma sonrasında yolcuların bulunduğu uçak alevlere teslim olurken o anlar hem uçağın içindeki yolcular hem de havaalanında olan vatandaşlar tarafından videoya alındı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Japon havayollarından yapılan açıklamaya göre yolcu uçağındaki yolcular ve mürettebat ekibi tahliye edildi.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM TAŞIYORDU

Kaza yapan sahil güvenlik uçağının deprem bölgesine yardım taşıdığı ifade edildi.

5 MÜRETTABAT KAYIP

Sahil güvenlik uçağındaki 6 kişilik mürettabatın 5’inin kayıp olduğu da edinilen bilgiler arasında.