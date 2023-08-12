Çarptığı otomobili 100 metre metre sürükledi

Adana'da sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin arkadan çarpıp, 100 metre sürüklediği otomobildeki Mehmet Güller öldü, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Çarptığı otomobili 100 metre metre sürükledi

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 BK 559 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Mehmet Güller yöntemindeki 01 AOD 204 plakalı otomobile süratli bir şekilde arkadan çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürükledi.

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İki otomobilin de demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İddiaya göre aşırı hız yapan otomobilin sürücüsü, kazadan sonra kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.

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Bu sırada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Güller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan arkadaşı ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güller'in cansız bedeni de itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı.

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Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Güller'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprüde tek yönde kapanan trafik, iki otomobilin de çekilmesiyle yeniden açıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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