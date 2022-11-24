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Çarşaf deyip geçmeyin başınıza çok çorap örüyor

Uzmanlar sıklıkla uykunun faydalarından bahsederler ancak uykunun gerçekleştiği ortam ve yatak da önemlidir. Özellikle çarşafların durumu çok önemlidir. Zira kalitesiz ya da hijyenden uzak bir çarşaf ölüme bile davetiye çıkarabiliyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:43
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Çarşaf deyip geçmeyin başınıza çok çorap örebilir

Çarşaf deyip geçmeyin başınıza çok çorap örüyor
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Temiz çarşaflarda uyumak çok daha mutlu ediyor. Çarşafları sık sık değiştirmek bazen yorucu olabiliyor. Yapılan bir araştırmalara göre İngilizlerin üçte biri nevresimlerini yılda bir kez yıkıyor. Fakat bilim insanlarına göre çarşaf ve nevresimlerin çok sık değiştirilmesi gerektini söylüyor.

Bazı araştırmalar kirli yatak takımlarını zatürre, apandisit ve gonore gibi hastalıklara yol açtığını vurguluyor.
Vücut her gece uyku sırasında binlerce ölü deri hücresi ile birlikte sıvı ve yağları dışarı salıyor. Bu alerjik durumlarda yaratabiliyor.

Hasta olan kişiler için çarşafların günlük olarak değiştirilmesi öneriliyor.Aksi takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği belirtilirken sorunlar öncesi şu belirtilerin yaşandığına dikkat çekiliyor.

“Belirtiler arasında öksürme, hapşırma, deri döküntüleri, gözlerde kaşıntı ve burun akıntısı olabilir. Toz akarları da astım hastaları için çok yaygın bir tetikleyicidir. “Bu nedenle nevresimlerin daha sık yıkanması sağlığınız için faydalıdır.”

ÇARŞAF BAKTERİLERİ VÜCUDA GİRER

Cleveland Clinic dermatolog Alok Via, vücutta kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması bulunduğunu söylüyor ve ekliyor:
“Ölü deri hücrelerinin çarşaflarınızda kalmasına izin verdiğinizde, bu bakteriler gelişebilir. Cildinize geri dönerlerse folikülite yol açabilir”

Apandisit, bakteri veya parazitler sindirim sistemine girdiğinde de büyük bir risk taşıyor. Bu nedenle nevresimlerinizi haftada en az bir kez yıkamak için zaman ayırmanız gerekiyor

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