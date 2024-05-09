Çarşafı taktı seansı 18 bin TL. Lüks araçlarla geziyor

Kendisini ‘NLP Uzmanı’, ‘Bilinçaltı Eğitmeni’ ve ‘Kuantum Eğitmeni’ olarak tanımlayan Eylem Amine Altunkaynak lüks araçlarla gezerek 18 bin liraya seans düzenliyor.

Halk Akademi’den Can Tan’ın haberine göre gerçek adı Eylem Küçükakyüz olan çarşaflı bilinçaltı eğitmeninin uzman olduğunu iddia ettiği konularda bir diploması bulunmuyor. Eylem Altunkaynak’ın eğitim ve seminerleri 3 bin TL’den başlıyor 18 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Seminerler sonrası verdiği sertifikalarda ise gerçek ismi ve soy ismi olan Eylem Küçükakyüz olarak değil Amine Altunkaynak olarak imza attığı ortaya çıktı.

Ücretlendirme yelpazesi oldukça geniş olan Altunkaynak, eğitim ve seminerlerinde “Bilinçaltı dili okuryazarlığı eğitimi 18 bin TL, Miraç hakikatiyle bilinçaltı temizliği 18 bin TL, Kuantum uygulayıcılık ve eğitimi için 17.500 TL aldığı öğrenildi.

Danışmanlık almak isteyenlere, ücretini 21 bin TL olarak belirleyen Altunkaynak, işini kurma ve kişisel gelişim eğitimleri için belirlediği fiyat ise 250-275 bin TL’yi buluyor.

Web sitesindeki iletişim numarası ile görüşme sırasında personelleri tarafından verilen ek bir bilgiye göre 3 bin TL’den başlayarak 275 bin TL’yi bulan eğitim ve seminerlerinde IBAN ile ödeme yapılması durumunda ücretlerin yarı fiyatından yararlanabileceği iddia edildi.

Öte yandan Eylem Amine Altunkaynak lüks hayatını Instagram hesabından paylaşıyor.

İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

Milyonluk araba ile dini istismar ettiği kaydedilen Altunkaynak'ın, psikoloji, ilahiyat veya tıp eğitimi de almadığı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğu öğrenildi.

Psikiyatrist, Prof. Dr. Arif Verimli ortaya çıkan manzara ile ilgili “Resmen üçkâğıtçılık. Daha neler göreceğiz? Bilinçaltı temizleme diye bir şey yoktur” dedi.