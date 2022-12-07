﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çatalzeytin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Personel iş talep formu
Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği
KPSS sonuç belgesi 2021 veya 2022 yıllarına ait
Adli sicil belgesi son 1 ay içinde alınmış
Yerleşim yeri belgesinin aslı
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