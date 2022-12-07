7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çatalzeytin SYDV personel alacak

Çatalzeytin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:50
Takip Et

Çatalzeytin SYDV personel alacak

Çatalzeytin SYDV personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çatalzeytin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Personel iş talep formu

Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği

KPSS sonuç belgesi 2021 veya 2022 yıllarına ait

Adli sicil belgesi son 1 ay içinde alınmış

Yerleşim yeri belgesinin aslı

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.