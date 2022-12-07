﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Çatalzeytin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Personel iş talep formu

Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya üniversite veya noter onaylı sureti

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği

KPSS sonuç belgesi 2021 veya 2022 yıllarına ait

Adli sicil belgesi son 1 ay içinde alınmış

Yerleşim yeri belgesinin aslı