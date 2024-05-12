Piyasalarda TCMB etkisi

Türkiye hareketli bir haftayı kapatırken, ekonomide Merkez Bankası enflasyon tahmini, yabancının Türk hisse ve tahvillere ilgisi, kamuda tasarruf önlemlerinin alınacak olması haftanın yurt içinde merak edilen konulardan oldu.

1-) TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) önceki raporda yüzde 36 olan 2024 yıl sonu enflasyonunu 38’e çıkardı. Karahan, önceki raporda yüzde 14 olarak açıklanan 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmininin yine aynı düzeyde bıraktıklarını söyledi.

2-) MENKUL KIYMETLER TESİSİNE YÖNELİK GELİŞME

Merkez Bankası, (TCMB) tahvil piyasası üzerinde kamu kontrollü yapıya imkan veren menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdığını açıkladı.

3-) REZERVLERE YÖNELİK HAMLE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri daha kaliteli hale getirme çalışmaları rekor düzeye ulaştı. 30 Nisan’dan bu tarafa rezervlerde toparlanma 3,3 milyar dolar seviyesiyle Nisan başından beri günlük bazda en hızlı toparlanmayı gösterdi.

4-) RİSK PRİMLERİNDE DÜŞÜŞ

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i Şubat 2020’den beri görülen en düşük seviyeye olan 276 baz puana geriledi.

5-) TL MEVDUAT FAİZLEİRNDE DENGELENME

Son haftalarda yükselişini sürdüren 1-3 aylık mevduat faizinde olumlu seyretti. Geçen hafta yüzde 68,1 olarak kaydedilen faiz bu hafta yüzde 68 ile dengeye oturdu.

6-) KAMU TASARRUFLARI BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti.

7-) TL’NİN REEL DEĞERİ ZİRVEDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Nisan'da 59,77'ye çıktı. Böylelikle TL'nin reel değeri Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.