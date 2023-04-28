Çatı katında kenevir yetiştiren iki kişi yakalandı

Manisa'da bir eve uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda esrar, 67 kök kenevir, uyuşturucu madde ve tarihi sikkeler ele geçirildi.

Çatı katında kenevir yetiştiren iki kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada çatı katını iklimlendirme malzemeleri ile sera ortamında kenevir yetiştirildiğini tespit etti.Yapılan aramada çok sayıda esrar, 67 kök kenevir, uyuşturucu madde ve tarihi sikkeler ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat: 01.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; M.S. ve A.D. isimli şahısların ikametgâhlarında arama yapıldı. Yapılan aramada 1.340 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 67 kök kenevir bitkisi, 72 adet tarihi eser nitelikli sikke, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 800 TL nakit para, 7 adet farklı çeşitlerde iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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