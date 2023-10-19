Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 248/1 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı onarımı yapıldığı esnada kullanılan pürmüzden dolayı yangın çıktı.



İşçiler yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine yetişirken, mahalleli sokağa döküldü. Alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken şans eseri yaralanan olmadı.

Çatıda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

