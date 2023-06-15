Çatıda oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evin çatısında oyun oynarken elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki çocuk tedavi alındı.

Çatıda oyun oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda; S.Ö. (11) arkadaşlarıyla oyun oynamak için evin çatısına çıktı. Çatıda bulunan elektrik tellerinden tutunan S.Ö. akım kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ellerinden ve ensesinden yaralanan S.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Zarar gören elektrik telleri ekipler tarafından onarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Araç muayenesinde yeni dönem Güncel
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Araç muayenesinde yeni dönem
Turgutlu'da cinayet ve intihar. Eski eşini öldürüp intihar etti Güncel
Turgutlu'da cinayet ve intihar. Eski eşini öldürüp intihar etti
Milyonların gözü kulağı bu haberlerde. İktidara yakın medyada asgari ücrete seçim tarifesi Ekonomi
Milyonların gözü kulağı bu haberlerde. İktidara yakın medyada asgari ücrete seçim tarifesi
Anadolu Efes final kapısını araladı Spor
Anadolu Efes final kapısını araladı
Napoli'de Rudi Garcia dönemi Spor
Napoli'de Rudi Garcia dönemi
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı. CHP listelerinden Meclis'e giren üç parti grup kurdu Güncel
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı. CHP listelerinden Meclis'e giren üç parti grup kurdu
İlber Ortaylı seçim sonuçlarını böyle yorumladı. 27 Mayıs dönemini hatırlattı Güncel
İlber Ortaylı seçim sonuçlarını böyle yorumladı. 27 Mayıs dönemini hatırlattı