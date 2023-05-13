Çatıya çıkan inek sahibine zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dağın yamacına bitişik olan evin çatısına çıkıp mahsur kalan inek, köylüler tarafından indirilerek, sahibine teslim edildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkaran Mehmet Karakuzu’nun bir ineğe dağın yamacına bitişik olan komşu evin çatısına çıktı. Çatının ucuna gelince düşme tehlikesi yaşayan inek, orada mahsur kaldı. Durumu fark eden köylüler, çatıdan ipler ve zincirlerle indirdiği ineği sahibine teslim etti.

İneğin çatıda mahsur kaldığı anlar, köylüler tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir köylünün çatıdaki ineği indirmeye çalışan 2 kişiye, "Kardeş vinç getirelim mi, Şuhut'ta var" dediği görüldü.



İneğin indirilmesinin ardından, çatıda oluşan hasarın giderilmesi için Mehmet Karakuzu, muhtar Dinnur Kavak ve köylülerden yardımı istedi. Bir gün sonra köylüler, imece usulüyle Karakuzu tarafından alınan malzemelerle çatının onarımını gerçekleştirdi.

'HAYVANI İNDİRİRKEN BAYAĞI ZORLANDIK'



​Şuhut Balçıkhisar Köyü Muhtarı Dinnur Kavak, " Satılmış Amcanın evi dağa bitişik. Hayvan direkt oraya koşuyor. Tabii panikle de çatıya çıkıyor. Çatıyı böyle tuğlaları kıra kıra en uç noktaya kadar geliyor. Köylüler bana haber verdi. İmece usulü indirdik. Bayağı bir zorlandık indirirken. İlk etapta 3-4 kişiydik ama sonra ipler ve zincir yardımıyla falan bayağı bir kalabalık olduk. Sağ selamet indirdik yani hayvanı. Çatı onarımında da imece usulü elden ele, bir tane iyi bir ustamız var onu tuttuk. Elden ele malzemesini çimentosunu tekrar kullanabilir hale getirdik. Kendilerine tekrar geçmiş olsun diyoruz" dedi.



Köylülerden Bayram Ali Yahşi de "Komşunun evine inek çıkmış arka taraftan. Arka taraf dağa düz olduğu için hayvan çıkmış. Bizi çağırdılar, biz de çıktık buraya, geldik. Komşulara haber verdik, köyden genç arkadaşları çağırdık, muhtarı çağırdık, hep beraber çıktık, buraya ip bağladık. Kimi zaman sürükleyerek, kimi zaman hayvan kendi isteği ile yürüyerek öbür taraftan, dağdan taraftan hayvanı çıkardık" diye konuştu. (DHA)