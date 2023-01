﻿Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere geldiği ABD’de temasları sürüyor. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde ABD ve Kanada’daki Türk başkonsolosları ile bir araya gelerek Türkiye’nin, dünyanın her yerinde vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

New York’taki Türkevi’nde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yi ağırlayan Çavuşoğlu görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı söyledi.

Çavuşoğlu temasları kapsamında BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile de bir araya gelerek, görüşmede Emine Erdoğan’ın başlattığı "Sıfır Atık" girişiminin ele alındığını belirtti.