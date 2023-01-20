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Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsolosları, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 21:00
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Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi

Çavuşoğlu, New York’ta ABD ve Kanada’daki Türk başkonsoloslarla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere geldiği ABD’de temasları sürüyor. Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği ABD’nin New York kentinde ABD ve Kanada’daki Türk başkonsolosları ile bir araya gelerek Türkiye’nin, dünyanın her yerinde vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.
New York’taki Türkevi’nde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’yi ağırlayan Çavuşoğlu görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı söyledi.
Çavuşoğlu temasları kapsamında BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile de bir araya gelerek, görüşmede Emine Erdoğan’ın başlattığı "Sıfır Atık" girişiminin ele alındığını belirtti.

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