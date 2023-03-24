24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çavuşoğlu Şanlıurfa’da

Çavuşoğlu, Şanlıurfa’da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:59
Takip Et

Çavuşoğlu Şanlıurfa’da

Çavuşoğlu Şanlıurfa’da
+
Aa
-

İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Karakoyun Deresi'nin bulunduğu Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu’na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da eşlik etti.


Selin etkisini daha fazla hisseden Süleymaniye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Çavuşoğlu devletin her zaman halkının yanında olduğuna dikkati çekti.


Kentin simgelerinden biri olan tarihi Balıklıgöl’ü de ziyaret eden ve balıklara yem atan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarihi alandaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Beşiktaş'ta sakatlık şoku
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Samandağ enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 9 mahallede devam ediyor
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Taşova’da zabıta ekipleri pide fırınlarını denetledi   
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
﻿Maskeli golcü Osimhen neden maske taktığını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.