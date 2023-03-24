Çavuşoğlu Şanlıurfa’da

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere afet bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Karakoyun Deresi'nin bulunduğu Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu’na Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da eşlik etti.



Selin etkisini daha fazla hisseden Süleymaniye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Çavuşoğlu devletin her zaman halkının yanında olduğuna dikkati çekti.



Kentin simgelerinden biri olan tarihi Balıklıgöl’ü de ziyaret eden ve balıklara yem atan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarihi alandaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.