﻿Çavuşoğlu: Suriye ile üçlü görüşme şubat başında olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesinin şubat başında yapılabileceğini söyledi. Görüşmenin Ankara'da yapılma ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

Artı Gerçek'in aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile yapacağı belirtilen üçlü görüşme hakkında konuştu. Çavuşoğlu, Ruanda ziyaretinde yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılacağı görüşmesi konusunda henüz net bir tarih olmadığını söyleyerek ''Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir'' dedi.

Çavuşoğlu, görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması için bazı öneriler olduğunu ama bu tarihlerin kendilerine uymadığını söyledi.

ESAD RUS TEMSİLCİYİ AĞIRLIYOR

Şam-Ankara hattında 11 yıl sonra başlayan yumuşama sürecine arabuluculuk yapan Rusya'dan da, bugün Şam'a dikkat çekici bir ziyaret geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev ve beraberindeki heyetin, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştüğü açıklandı.