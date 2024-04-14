Çay içerken polisin kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Türkiye bu esnafı konuşuyor

Kaynak: İHA
Çay içerken polisin kovaladığı şüpheliyi yakaladı. Türkiye bu esnafı konuşuyor
Türkiye, Bursa’da polisin kovaladığı şüpheliyi yakalayan esnafı konuşuyor. Çay içerken polisin bir şüpheliyi kovaladığını gören esnaf yerinden kalkarak şüpheliyi yakaladı. Ortaya çıkan manzaraya “Bu Başka bir ülkede yaşayamam haberidir” yorumuna neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde polis ekiplerini gören bir şüpheli hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası ara sokağa giren şüpheli hızla koşarken, erkek kuaförlüğü yapan İshak Kukaroğlu ise aynı sokakta o sırada çay içiyordu.

aw182188-01.jpg

Şüphelinin kaçtığını gören Kukaroğlu bir anda oturduğu sandalyeden kalkarak kaçan şüphelinin üzerine atladı. Şüpheliyi etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim eden Kukaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi tekrar masaya oturup çayını içti.

aw182188-02.jpg

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, esnafın rahat hareketleri sosyal medyada viral oldu.

aw182188-03.jpg

Çay sevdalısı esnaf, “Burada erkek kuaförlüğü yapıyorum. Müşteri yoktu ben de dışarı çıkıp bir çay içeyim dedim. O sırada birinin polisten kaçtığını gördüm. Millet ne olduğunu anlamaya çalışırken kaçan adamın üzerine atlayıp polise teslim ettim. Sonra dönüp çayımı içtim. Çay benim için çok önemli. Aslında çok büyütülecek bir olay yok. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesin yapması gerekeni yaptım” diye konuştu.

Son Haberler
Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü Gündem
Sağlık çalışanları Gazze için yürüdü
Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı Yerel Haberler
Sakarya’da oto galeriye silahlı saldırı
AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi Gündem
AKP'li başkan adayı bayram tatilini Maldivlerde geçirdi
Fırında Soslu Karnabahar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Fırında Soslu Karnabahar nasıl yapılır?
Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı Spor
Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı
Kızını okuldan almaya atla gitti Video
Kızını okuldan almaya atla gitti
Ulaşımın modern yüzü: Monoray trenler Video
Ulaşımın modern yüzü: Monoray trenler