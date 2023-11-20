Çay içilen bardağın çayın lezzetine katkısı var mı?

Ekşi Şeyler’de gündem olan bir yazıya göre; Çayın lezzetine katkısı olan konuları insanlar internetten arama motorlarından araştırmayı sürdürüyor.

Son olarak çay içilen bardağın çayın lezzetine katkısı gündeme geldi.

İşte detaylar…

Yediğimiz-içtiğimiz her şeyde, yemeden önceki aşamada gördüğümüz şeyin ne olduğuna ilişkin beynimize sinyal gidiyor olması ve beynimizin gelecek olan yiyecek/içeceğin lezzetli olacağı düşüncesiyle hormonlara coşkuyu vermesi herkesçe bilinen bir gerçeklik olduğu biliniyor.

Beynimiz/hormonlarımız/vücudumuz aslında güzel görünen şeye daha bir coşkuyla yaklaştığından lezzetlerinin farkı olduğunun altı çizildi.

Aynı şey tuttuğunuz bardağın malzemesi, şekli ve berraklığıyla da ilgili olduğu bildirildi.

Cam bardakta çay içilmesinin çok farklı bir his uyandırmasının başlıca nedeni bu olduğunun altı çizildi.

Hatta cam bardakların kristal olması çaya daha bir parlaklık katacağından çayın daha lezzetli gelmesi normal ve bilimsel bir durum olduğu vurgulandı.

İşin içinde ışığın kırılması ve renklerin insanlar üzerindeki etkisi, parmak uçlarındaki sinirlerin mide ile doğrudan bağlantısının olması dokunma hissinin ve neye dokunduğunuzun lezzet algısına etkisi gibi daha bir sürü noktanın olduğunun altı çizildi.

Öncelikle kullanılan bardağın malzemesinin sıcak suyun içindeki caco3 dediğimiz kireçle etkileşimi tadı etkilerinin birinci husus olduğu bildirildi.

Çaydaki tein ve teanin gibi bileşikler ısı değişiminden çabuk etkilenirler bu nedenle ısı dağılımı ve korunumu önemlidir bu da tada etki edeceğinin ise ikinci husus olduğu vurgulandı.

Camın kimyasal formülü açısından üretimdeki reçetesi bile sonucu etkilediği bildirildi. Hatta çay içtiğiniz cam bardağını üreten fabrikanın hammaddesini nereden aldığı bile tadı etkilediğini ifade edildi.

Örnek olarak mısır kumuyla yapılmış cam bardak ile yerli kum ile yapılmış cam bardak arasında ciddi farklar olacağı üçüncü husus olduğunun altı çizildi.

Sıcak çay, bardakta gözle görünmese de küçük aşınmalar deformasyonlara neden oldu. Bu partiküller çok küçük nano boyutta olmasına karşın tadı etkileyeceği dördüncü husus olarak bildirildi.

Aslında bize çıplak gözle düz görünen camın, doğası gereği pürüzlü bir yüzeyi olduğu vurgulandı. Bu nedenle cam da olsa su bardağı ile çay bardağı arasındaki pürüzlü yüzey farkı yüksek olduğunun altı çizildi. Bu pürüzlü yüzeyler çaya tadını veren flavonol ve flavonoidleri tutar böylece temas yüzeyi az olan çay bardağında içilen çayda lezzet daha fazla olur, bunun da beşinci husus olduğunun altı çizildi.

Yüzey artarsa bu bileşikler daha fazla bardakta birikir ve daha az tat alırsın. bunu kafanızda canlandırabilmeniz adına bir örnek vereyim; bazen sık kullanılan çay bardakları düzenli yıkansa bile rengi sararır, istediğini yap yine rengi eskisi gibi olmaz, işte bunun nedeni de aynı bileşikler olduğu bildirildi.

Ben yediğimden içtiğimden bir şey anlamıyorum diyorsanız, bu siz ile tat alma duyunuz arasındaki sorun olduğu biliniyor. Bu biyolojik sorununuzu çözün, sonra farkı hissedeceğiniz ifade edildi.