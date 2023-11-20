Çay ağacı yağı nedir neye iyi gelir

Adına halk arasında Hint defnesi de deniliyor. Yaprağın yağının organik olması şifa deposu olduğunun kanıtı. Peki nelere iyi geliyor? İşte o bilgiler:

Diş eti iltihaplarında kullanılıyor.

Kirpiklerin sağlamlaşmasına yol açıyor.

Siğili tedavi ediyor



Ter kokusunu ortadan kaldırıyor.

Hemoroid sıkıntısını gideriyor.

Kaşıntı ve kızarıklıkları geçiriyor.

Çay ağacı yağı sivilce konusunda bir numara.

Uçuğa iyi geliyor.

Tırnak batmalarında destek tedavi göstariyor.

Saç bakımında fayda sağlıyor.

Mantar sorununu gideriyor.

