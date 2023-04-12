Çay ocağı işletenlerle inşaat işçileri birbirine girdi: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre olay, Söke Çeltikçi Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çay ocağı işleten D.S. ile çay ocağının yanında bulunan inşaat işçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya döndü. Sinirlerine hakim olamayan D.S. silahla inşaat işçisi İ. K. ve A. K'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan A.K.'nin durumunun iyi olduğu İ.K'nin ise durumunun ağır olduğu ve ADÜ'ye sevk edildiği öğrenildi. Olayın ardından D.S. isimli şahsın silahı ile birlikte Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.