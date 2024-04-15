Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre motosiklet kaskı takan bir şahıs, kardeşi ile çay ocağında oturan 62 yaşındaki Ahmet F.’nin yanına geldi.

Saldırgan, elindeki tabanca ile Ahmet F.’ye 3 kez ateş edip koşarak olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.