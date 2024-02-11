Çaydanlıklarınızı pırıl pırıl yapacak yöntem

Bunun için sık sık çaydanlığı temizleyerek çayın lezzetini artırıp çaydanlığın ömrünü uzatabiliriz.

Çaydanlık temizliği için birkaç pratik yöntem…

ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Çaydanlığın dışı için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirke karışımının tamamen eridikten sonra çaydanlık dışının bu karışımla bulaşık süngeri ya da temizleme beziyle ovalayarak temizleyin.

İçi yanmış çaydanlık için de elma kabuğu, limon tuzu malzemeleri kullanılmaktadır. Elma kabuklarının çaydanlığın içine konularak su eklenmesi ve 10-15 dakika kaynatılması çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi yapacaktır.

Limon Tuzu ile Parlatma

Çaydanlığa limon tuzu 1 yemek kaşığı ekleyin ve üzerine su ile karıştırılıp, kaynatın.

Kaya Tuzu ve Sirkeyle Parlatma

Kaynar suyun içinde eritilen 1 yemek kaşığı kaya tuzu karışımına 1 çay bardağı sirke de ilave edin ve bu karışımla çaydanlığın içi, dışı güzelce ovalayıp durulayın.

Sirke ve Karbonat ile Parlatma

1 çay kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı karbonat karışımı çaydanlığın içindeki suya ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonrasında bol su ile durulayın.

Poşet ile Çaydanlık Parlatma

Çeliğin parlamasına yardımcı olan temizleyici özelliğine sahip ürünün sürülmesi ve bu ürünün poşet ile ovulması çaydanlığın parlamasını sağlayacaktır. Bu ürünler, diş macunu veya mutfak temizliğinde kullanılan krem formundaki temizleyiciler grubunda yer alıyor.