Elektrik tellerindeki bu toplar bakın ne işe yarıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek

Elektrik tellerinin üzerinde gördüğümüz renkli toplar, çoğu insanda merak uyandırıyor. Bu renkli toplar, genellikle havai iletim hatlarında kullanılan işaretleyici veya uyarı amaçlı izolatörlerdir. Bu renkli top izolatörleri tellerin düşük irtifada olduğu ya da geçiş alanlarında bulunduğu durumlarda kullanılır ve tellerin daha belirgin olmasına yardımcı olur.

NE İÇİN KULLANILIR?

Bu küçük renkli toplar, güvenlik amacıyla kullanılır. Özellikle pilotların dikkatini çekmek, tellerin yerini belirtmek ve çarpışmaları önlemek için varlıkları çok önemlidir. Aynı zamanda, bu ikaz küreleri, tellerin olduğu alanlardan geçen insanların ve araçların da daha dikkatli olmasını sağlar.

Elektrik hatlarının güvenliği için, ikaz kürelerinin rolü, küçük ama hayati derecede önemlidir. Renkli top izolatörleri, sisli hava koşullarında ya da düşük görüş mesafesinde uçan araçlara önemli bir katkı sağlar.

NEREDE KULLANILIR?

İkaz izolatörleri, genellikle havaalanına yakın bölgelerde, alçak uçuş bölgelerinde ve su yolları üzerinde kullanılır. İkaz kürelerinin montajı çok basittir, havadan geçen iletkenin üzerine iki cıvatalı klemp ile bağlanırlar. Bu sayede, hava araçları tellerin konumu kolaylıkla anlar ve çarpışma riski önlenir.

İzolatörlerin bir diğer kullanım alanı ise askeri üsler, polis istasyonları ve helikopter rotalarıdır.