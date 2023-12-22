Çaydanlıkta oluşan kireç lekeleri nasıl çözülür? İşte cevabı

Musluk suyundan akan suyun içerisindeki minarellerin birikmesiyle çaydanlık içinde genellikle kireçlenme sorunu olur. Bu durum hem sağlıklı değil hem de çaydanlığın görüntüsünde kötü bir duruma sebep olur. Ayrıca bu durum, özellikle arıtma sistemi olmayan musluklardan akan suyun sıkça kullanıldığı bölgelerde daha yaygındır.

Kireçlenme, çaydanlığın iç yüzeyinde beyaz bir tabakanın oluşmasına ve zamanla suyun daha yavaş kaynamasına sebep olabilir. Kireçlenme durumunu önlemek için düzenli olarak çaydanlığı temizlemek, sert suyun kullanımını azaltmak ve musluğa arıtma sistemi takmak gerekir.

Bir diğer önlem ise suyun içerisine limon suyu eklemek.

ÇAYDANLIKTAKİ KİREÇ LEKELERİNİ YOK EDEN YÖNTEM

Mynet.com sitesindeki bilgilere göre; özellikle suların daha kireçli olduğu bölgelerde yaşıyorsanız bu sorunla mutlaka karşılaşırsınız. Çaydanlığın kullanım sıklığı ve süresi de arttıkça kireçlenme miktarını artırabilir. Çaydanlık içerisinde biriken kireç zamanla çaydanlığın da yapısını bozarak çaydanlığın kullanım ömrünü azaltır. Hem insan sağlığının korunması hem de çaydanlıkta hazırlanan çayların lezzeti için çaydanlık kirecinin doğal yollarla temizlenmesi daha hijyenik ve önemli.

Çaydanlık kireci nasıl geçer dendiğinde akla birçok yöntem gelse de patates kabuğu bu yöntemler arasında az bilinen bir temizlik malzemesidir. Kireci sökme konusunda oldukça etkili olan patates kabuğu, son zamanlarda daha sık kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Patatesin kabuğunda bulunan nişasta başta olmak üzere minerallerin de kaynayan suya geçişi ile çaydanlık yüzeyinde bulunan kireçli yapı sökülmeye başlar.

NASIL YAPILIR

Patates kabuğuyla çaydanlığı temizlemek ise oldukça basit olarak karşımıza çıkıyor. Patates kabuklarını yıkayarak çamurunu temizledikten sonra çaydanlığın içerisine atın. Kabukların üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edin. 15-20 dakika kadar kaynamasının ardından kireçlerin temizlenmeye başladığını görebilirsiniz. Üstelik her patates yemeğinden sonra patatesin kabuklarını çaydanlığınızı temizlemede kullanarak ev ekonomisine de katkı sağlayabilirsiniz.