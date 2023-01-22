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Çayı harika bir şifa kaynağı

Kinoanın çayı hücre yenilenmesini sağlıyor, cildin yenilenip, genç kalmasını da destekliyor. İşte ayrıntılar.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:44
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Çayı harika bir şifa kaynağı
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KİNOA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

 

Kinoa çayı protein bakımından zengin olduğundan birçok diyet listesinde yer alabilir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırması ve kişileri tok tutması da zayıflamaya yardımcı olmasını sağlıyor. Kısacası Kinoa çayı zayıflamaya son derece yardımcı bir çay türüdür.



KİNOAYI KİMLER KULLANMAMALI

Kinoa aslında çok yararlı ve herhangi bir zarar vermeyen bir yiyecektir. Hatta glütensiz olduğu için çölyak hastalarının da tüketebileceği bir yiyecektir. Ancak kan cıvıtıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden kan ile ilgili rahatsızlıkları olan kişilerin tüketmeden önce doktora sorması önemlidir.

KİNOA ÇAYI ZARARLARI

Kinoa tohumu çok ayrı şekillerde tüketilebilecek bir besindir. Haşlanarak çeşitli yemeklere katılarak tüketilen bir besin olduğu için hakkında birçok şey merak edilir. Bunlardan birisi de kinoanın zararlarının bulunup bulunmadığıdır. Kinoa tohumu çok faydalıdır ancak her şeyin olduğu gibi bunun da fazla tüketimi zararlıdır. Tüketirken kontrollü olmak çok önemlidir. Kinoa tohumu kan sulandırıcı bir özelliğe sahiptir. Aşırı tüketildiği takdirde çeşitli kanamalara sebebiyet verebilir. Aynı zamanda içerisinde bulunan saponin ve fitik asit yüzünden bazı vitaminlerin ve minerallerin emilimini azaltabilir.

KİNOA ÇAYI FAYDALARI

Bağırsakları Temizler

Hücre Onarımını Sağlar

Sivilceleri Yok Eder

Safra Taşı Oluşumuna Engel Olur

Güçlü Bir Antioksidandır

Kalp Hastalıklarını Önler

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kinoa çayı kullanımı diğer bitki çayları kadar basit. Peki, faydalarıyla dikkat çeken kinoa çayı evde nasıl yapılır? İşte o tarif: yalım.

Hazırlanışı:

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayınız. Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyiniz. 3 dakika geçtikten sonra çay paketini fincandan çıkarıp çayı taze halde tüketebilirsiniz. Kinoa çayı demleme işlemi hazır paketlerinde yukarıda anlattığımız gibi olmakla birlikte kinoa tohumunu kaynamış suda 5 dakika demleyerek de kinoa çayınızı hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet tek kullanımlık kinoa çayı paketi

200 ml sıcak su

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