Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdmanda koordinasyon, 5'e 2 oyun, taktik ve duran top çalışması yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 - Vanspor FK: 0
Yeşil-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
Çaykur Rizespor’un stadını su bastı. Fırtına ve dev dalgalar fena vurdu
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi