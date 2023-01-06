Çaykur Rizespor Başakşehir'in oyuncusunu kaptı

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Azubuike transferi için Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımımızın hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aazubuike, daha önce de yarım dönem Rize temsilcisinde görev yapmıştı.
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