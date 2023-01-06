6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor Başakşehir'in oyuncusunu kaptı

Çaykur Rizespor Başakşehir'in oyuncusunu kaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike'yi renklerine bağladı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:46
Takip Et

Çaykur Rizespor'a Medipol Başakşehir'den transfer

Çaykur Rizespor Başakşehir'in oyuncusunu kaptı
+
Aa
-

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Azubuike transferi için Medipol Başakşehir ile prensip anlaşmasına varmıştır. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımımızın hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aazubuike, daha önce de yarım dönem Rize temsilcisinde görev yapmıştı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
2
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
3
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
5
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
6
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
7
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde askeri hareketliliği sürüyor
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Her kış metrelerce karın yağdığı Karlıova yeniden beyaza büründü
﻿Hastane önünde minibüs alev topuna döndü
﻿Hastane önünde minibüs alev topuna döndü
﻿Hastane önünde minibüs alev topuna döndü
﻿Kosova’da etnik gerilimi tırmandıran silahlı saldırı
﻿Kosova’da etnik gerilimi tırmandıran silahlı saldırı
﻿Kosova’da etnik gerilimi tırmandıran silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.