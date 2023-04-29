Çaykur Rize'yi Pendik'te üç penaltı da kurtaramadı. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- Yeniçağ

Çaykur Rizespor için sezonun finali gibi bir maçtı. Pendikspor açısından ise "ikincilik için ben de varım" karşılaşması.

Pendik'teki maça adeta golle başladı Çaykur Rizespor. Daha 5. dakikaydı. Karadeniz ekibinin en etkili futbolcularından Amilton ceza alanına girip, topu çevirdi. Defanstan seken top Benhur'un önünde kaldı. O da topu ağlara yolladı.

Bu golle Çaykur Rizespor öne geçti ama sahadaki dengeler tamamen değişti. Etkili bir Pendikspor izlemeye başladık. Çaykur Rizespor ise özellikle de defansı acemiler mangası haline döndü bir anda.

18. dakikada kaleci Tarık, gelen yan ortada topu adeta Gökçen'in önüne bıraktı. Gökçen de kaçırır mı? Kaçırmadı: 1-1.

26. dakikada yine defans ve kaleci hatası vardı. Hasan Kılıç'ın ortasında herkes topu seyretti. Sadece Thuram seyretmedi ve ayağını koyarak topu filelere yolladı: 2-1.

Çaykur Rizespor'un bu sezon geride kalan haftalarda izlediğimiz Çaykur Rizespor'la alakası yoktu. Bir Amilton vardı, biraz da Benhur.

Derken 45+1'de Gökçen'in ortaladığı topu Çaykur Rizespor defansı yine seyretti. Aosman da golü attı: 3-1.

Kenarda şaşkın bir şekilde ilk yarıyı izleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarıya takımı toparlamak adına 3 değişiklik yaparak girdi. 3 değişikliğin 2'sinin defanstan olması Bülent Korkmaz'ın da ilk yarıdaki büyük savunma hatalarını gördüğünün belgesiydi.

Hızlı da başladı Çaykur Rizespor bu yarıya. Alper Potuk da kendisini daha fazla göstermeye başladı. Pendikspor ise kalabalık bir şekilde savunmada kalıyor, kontrataktan fırsat yaratmaya çalışıyordu.

Maç ilerledikte tek kaleye döndü. Pendikspor kalecisiyle Çaykur Rizespor forvetleri arasında oynanıyordu. Çaykur Rizespor kalabalık geliyordu. 64. dakikada iki Çaykur Rizesporlu futbolcu ceza alanında yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan devam ettirdi ama VUR'ın uyarısıyla oyun durdu. VAR'da yapılan izleme dakikalarca sürdü. Hasan Hatipoğlu ile Benhur arasındaki mücadeleydi bu incelemenin nedeni. Benhur yerde kalmıştı. Sonra Volkan Bayarslan da izledi pozisyonu ve penaltıyı verdi.

Penaltıyı 70. dakikada Bolasie kullandı ve farkı bire indirdi: 3-2.

İki dakika sonra bir kez daha VAR girdi devreye. Bu kez Olawoyin'di Pendikspor ceza alanında yerde kalan. Müdaheleyi yapan da yine Hasan Hatipoğlu'ydu. Yine dakikalar sürdü inceleme. Volkan Bayarslan yine gidip izledi. Ve Çaykur Rizespor bir penaltı daha kazandı. Bolasie tekrar geldi topun başına. Ama bu kez öyle kötü vurdu ki; topu üstten dışarı attı.

83. dakikada Çaykur Rizespor atağında bu kez ceza alanı içinde yerde kalan Benhur'du. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi bir kez daha. Bolasie kullandı atışı yine. Bu kez de kaleci Burak kurtardı. İkinci penaltıyı kaçırmasına rağmen üçüncü penaltıyı da aynı oyuncu acaba neden kullandı?

Maç o kadar çok durdu, VAR'daki incelemeler o kadar uzun sürdü ki; maçın sonuna 12 dakika eklendi. Uzatmaların ilk dakikasında da ani gelişen bir Pendikspor atağında rakibini düşüren Emirhan kırmızı kart görünce Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Ve Pendikspor sonuçta istediğini aldı.

Çaykur Rizespor'un bu yenilgiyle ikinciliği de tehlikeye girdi şimdi. Pendikspor puan farkını ikiye indirdi ve nefesini ensesinde hissetirmeye başladı rakibinin.