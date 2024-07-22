ÇAYKUR yarın büyük gün

Kaynak: AA
ÇAYKUR yarın büyük gün

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, günlük yaş çay alımlarıyla ilgili, "Alan bazlı incelemelerimiz sonrası yoğunluğun azalacağını tahmin ediyoruz. Bu yüzden bugün 40 kilogram, sonraki günlerde ise serbest alım şeklinde yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim’in açıklamasına göre ikinci sürgün döneminin başladığını ve yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Üreticilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Alim, çalışanların bu amaç doğrultusunda mesai harcadığını söyledi. Özellikle 13-14-15 Temmuz tarihlerinde resmi tatilin olduğu günlerde üreticilerin yoğun bir çay hasadı yaptığını ve bu süreçte günlük kapasitelerinin çok üstünde alımlar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Alim, yaş çayın hızlı bir şekilde işlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu nedenle önceki günlerdeki yoğun alımlar sebebiyle bir günlük ara verdiklerini ve daha sonra işlenmiş ürünlerin ardından alımlara tekrar başladıklarını ifade etti. Üreticilerin ÇAYKUR'a sattığı ürünlerin boşa gitmemesi için dekar başına alım limitini düşürdüklerini ancak işlenmesi gereken stokların azalmasıyla tekrar artırdıklarını belirtti.

ÇAYKUR'un alım politikasının üreticiler tarafından yakından takip edildiğini ve günlük alımların kontrollü bir şekilde devam edeceğini aktaran Alim, ikinci sürgün döneminde şu ana kadar 152 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

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