ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü üreticiden 3 günde 730 ton yaş çay alımı yaptı. 17 liralık bir fiyat isteyen çay üreticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 11,30 liralık yaş çay alım fiyatını beğenmemişti.

ÇAYKUR'un yaş çay alımı sürüyor. Üç günde 730 ton çay alımı yapıldı

Çaykur yaş çay alımına devam ediyor. Üç günde 730 ton yaş çay alımı yapıldı. Bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi dolayısıyla üretim yapılan bölgenin önemli kısmında yaş çay, hasat için henüz yeterli olgunluğa ulaşamadı.Bu yıl açıklanan 11 lira 30 kuruşluk çay alım fiyatını üretici beğenmemişti.

ÇAYKUR, alımların Artvin ve Rize'nin bir kısmında başlamasının ardından 3 günde 730 ton yaş çay aldı. Günlük 9 bin 250 ton yaş çay işleme kapasitesi bulunan 49 fabrikanın ise 4'ünde yaş çay işleniyor.

Yaş çay alımına yarın da devam edileceği bildirildi.(AA)

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