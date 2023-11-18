Hadi yine iyisiniz. Bozdurup bozdurup harcayın. Yaş çaya 30 kuruş fark ödemesi yapılacak

Erdoğan'ın Rize’deki seçim mitinginde yaş çay alım fiyatını 11 lira 30 kuruş açıklamasının ardından üreticilere 30 kuruş fark ödemesi desteği verileceği açıklandı. Beklentiler altına kalan fark oranı üreticilerde hüsran yaşattı. Üreticiler sadaka gibi zamma tepki gösterdi.

Hadi yine iyisiniz. Bozdurup bozdurup harcayın. Yaş çaya 30 kuruş fark ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2023 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, ödemeler, ruhsatlı üretici olup, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2023 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2023 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.

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Ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğinde bulunulacak. Fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi.

2023 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.

Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticiler, 29 Aralık'a kadar çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle birlikte yaş çay sattıkları kurum veya işletmeye başvuracak.

Öte yandan beklentilerin altına kalan 30 kuruşluk fark ödemesi üreticilerde hüsran yaşattı. Üreticiler, sadaka gibi zam oranına tepki gösterdi.

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ERDOĞAN RİZE MİTİNGİNDE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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