Cazın first ladysi mavi plaketle onurlandırıldı

New York'un Brooklyn semtinde doğan scat türünün öncüsü, hayatının 55 yılını başkentte geçirdi. İngiliz Mirası Plakası, 27 yıl boyunca yaşadığı Kensington'daki 1 Collingham Road'da açılacak.

Adelaide Hall 1993 yılında 92 yaşında iken Londra'da öldü. Hall, Haziran 1980'de bir röportajcıya şunları söyledi: "Londra'yı çok seviyorum. Seviyorum çünkü sessiz ve ben, sessiz hayatı seviyorum."

Hall sesini saf bir caz enstrümanı olarak kullanmasıyla tanınıyordu. Jazz'ın unutulmaz ismi ayrıca 80 yıl boyunca aralıksız olarak kayıt yapması nedeniyle 2003 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabın'a girmeye hak kazandı.

1943'te yayınladığı Wrapped In Velvet adlı radyo dizisi onu BBC'de düzenli olarak yayın yapan ilk siyahi sanatçılardan biri yaptı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Eğlence Ulusal Hizmet Derneği'nde (Ensa) çalıştı ve sığınaklarda ve hastanelerde sahne aldı, ardından kurtuluştan sonra Almanya'ya gelen ilk sanatçılardan biri oldu.

Hall'un, Broadway'de sahnelenen en başarılı siyahi gösterisi olan Blackbirds Of 1928'de birlikte rol aldığı caz şarkıcısı arkadaşı Elisabeth Welch de Kensington'da mavi plakete layık görülmüştü.

MAVİ PLAKET NEDİR?

Orjinal adıyla Blue Plaque, İngiltere'de tarihi ve kültürel önemi olan kişilerin yaşadığı veya çalıştığı binalara yerleştirilen mavi plakaları ifade eder. İlk olarak 1866 yılında İngiltere'nin Londra kentinde başlatılan bu uygulama, dünyada türünün ilk örneği olarak kabul edilir. Bu plakalar, halka önemli kişilerin hayatları ve katkıları hakkında bilgi vermek amacıyla yerleştirilir.

Blue Plaque fikri, 1863 yılında tarihçi William Ewart ve sanat eleştirmeni Henry Cole tarafından ortaya atılmıştır. İlk mavi plaka 1867 yılında, İngiltere'nin başkenti Londra'da şair Lord Byron'ın yaşadığı eve yerleştirilmiştir. 1901 yılına kadar bu projeyi Londra Belediyesi yürütmüştür. Daha sonra, English Heritage (İngiliz Mirası) adlı kuruluş, 1986 yılında projeyi devralarak ülke genelinde yaygınlaştırmıştır.

Blue Plaque ödülü, çeşitli alanlarda başarı göstermiş ve İngiltere tarihinde önemli izler bırakmış kişilere verilir. Bu kişiler arasında yazarlar, bilim insanları, politikacılar, sanatçılar, müzisyenler ve diğer alanlarda öne çıkan figürler bulunur. Örneğin, Charles Dickens, Virginia Woolf, Jimi Hendrix, Winston Churchill ve Alan Turing gibi isimler, mavi plakalara sahip olan ünlü kişiler arasındadır. Plakaların yerleştirileceği binaların belirlenmesi titiz bir süreçtir ve adaylar genellikle uzman komiteler tarafından değerlendirilir.

Blue Plaque ödülü, yalnızca bireylerin yaşamlarını onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda halkın bu kişilerin tarihsel ve kültürel katkıları hakkında farkındalığını artırır. Plakalar, genellikle basit ve bilgilendirici bir metin içerir. Örneğin, “Here lived Charles Dickens, 1812-1870, Novelist” (Burada, 1812-1870 yılları arasında yaşamış roman yazarı Charles Dickens yaşadı) gibi bir ifadeyle kişilerin kim oldukları ve ne yaptıkları belirtilir.