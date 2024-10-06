Cebeci Tüneli’nde ters yönde yarış ölümle bitti! İki motosiklet yolcu otobüsüyle çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cebeci Tüneli’nde ters yönde yarış ölümle bitti! İki motosiklet yolcu otobüsüyle çarpıştı

Sultangazi, Cebeci Tüneli’nde ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletli yaşamını yitirdi, diğer motosikletli yaralandı.

Kazada otobüs yolcuları arasından da 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza, saat 21.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde gerçekleşti.

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Aktarılanlara göre Alibeyköy otogarından hareket eden ve Malatya’ya giden yolcu otobüsü ile ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet çarpıştı. Yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken , savrulan diğer motosikletin sürücüsü ise ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltuktaki ikinci şoför ise çarpışmanın şiddeti ile hafif yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği olayın ardından Cebeci Tüneli'ne olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosikletlerin parçalarının 150 metrelik alana yayıldığı belirlendi. Polis ekipleri kazanın sebebini belirlemek için yolcu otobüsünün kamera kayıtlarını da incelendi.

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