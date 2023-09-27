Çebi'den istifa tezahüratlarına açık çağrı: Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tanıtım toplantısında çarpıcı sözlerde bulundu.

''HER CUMA GÜNÜ ARKADAŞLARI BURADA BEKLİYORUM''

Kendisine yapılan istifa tezahüratları ile ilgili konuşan Çebi, "Neden istifa diye bağırılıyor ben de bilemiyorum. Çağrıda bulunayım buradan, bana da anlatsınlar. Ne istediklerini gerçekten bilmiyorum.

Her cuma günü öğleden sonra arkadaşları burada bekliyorum. Her Beşiktaşlı gelip neden ıslıkladığını, istifa diye bağırdığını gelip bana anlatabilirler. Neden böyle yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Konu ekonomiyse, ekonomi düzgün gidiyor. Spor biraz kısmet bazen şans. Sabırla bekleyin bence. Taraftara sabır diliyorum. Sorunlarını benimle paylaşsınlar.'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"Jean Onana'nın Lens maçı paylaşımıyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadım. Oynamama nedenini hocaya sorarsınız. Başka takımlarda bu olaylar çok oluyor ama Beşiktaş'ta olunca gündeme getiriliyor. Onana çok iyi futbolcu. Buna inanıyorum. Zaman neler gösterecek, göreceğiz. Hoca oynatmıyorsa, oyuncuya mesaj veriyordur."

"Beşiktaş için 'Yanlış Onana'yı aldılar' diyen kişi, Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Bunu kinaye olarak yaptı. Eğer böyle yapmadıysa, aklından zoru vardır. Yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz."