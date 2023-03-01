Cebrail Çelebi’den oyuncu adaylarına tavsiyeler

Kariyerine oyunculuk alanında devam etmek isteyen gençlerle tecrübelerini paylaşan Çelebi; “Genç oyuncu adayları, asla pes etmeden bu uzun yolculukta mücadele vermeliler. Bu uzun ve çetrefilli bir yolculuk. Oyuncu olmak, piyasa içerisinde yer edinmek bazen şans bazen ise güçlü bir irade gerektiriyor. Fakat şartlar ne olursa olsun kişi, kendisini tüm olasılıklara karşı hazırlamalı ve donanımlı bir şekilde hedeflerine doğru yürümeli” dedi.

Pes etmeden hedeflerinin peşinde koşsunlar

Gençlerle kişisel yaşamından örnekler paylaşan ünlü oyuncu Cebrail Çelebi; “Ben de diğer birçok oyuncu gibi sektör içerisinde başlangıçta fazlasıyla zorlandım. Bugün de belli oranlarda zorlandığımı söylemek mümkün. Buna rağmen asla pes etmedim. Hedeflerimin, ideallerimin, isteklerimin peşinden koştum. Bu noktada gerçek bir irade sahibi olmak çok önemli. Keza, oyunculuk sektörü oldukça yoğun bir rekabete de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla genç oyuncu adayları pes etmeden hedeflerinin peşinden koşsunlar. Hiçbir zorluktan kaçınmadan, kariyer hedeflerine ulaşmak için tüm gerekenleri yapsınlar” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Gençler birçok açıdan çok şanslı

Gençlerin günümüzde fazlasıyla şanslı olduğuna değinen Çelebi; “Gençler birçok açıdan çok şanslı. Özellikle sosyal medya, gençlerin kendilerini ve oyunculuk kabiliyetlerini gösterebilmeleri açısından önemli bir cevher. Bu cevherden en iyi şekilde yararlanmak gerekiyor. Eğer bir projeniz varsa, oyunculuk konusunda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız bir an önce işe sosyal medya platformlarından başlayabilirsiniz. Yetenek, elbet bir gün hakkettiği değeri görür” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hazır olduğunuz sürece şans yanınızda olacaktır

Son olarak genç oyuncu adaylarına yönelik tavsiyelerde bulunan ünlü oyuncu Cebrail Çelebi açıklamalarında; “Ben şansın birden bire, kendiliğinden geldiğine inanmıyorum. İnsan, her şeye karşı hazırlıklı ve donanımlı olmalı. Gençlere en önemli tavsiyemde bu olacaktır. Özellikle oyuncu olmak isteyen ve sinema ya da televizyonda bir kariyer planlayan gençlere hazır olduğunuz sürece şans yanınızda olacaktır demek istiyorum. Kendilerini geliştirmek, kendilerine yatırım yapmak adına çabalamaktan asla vazgeçmesinler. Sahne sanatları, televizyon, sinema ve son olarak dijital platformlar oyuncular açısından rekabetin yoğun hissedildiği alanlar. Buralarda var olmak istiyorsanız her zaman hazır durumda olmalısınız” ifadelerine yer verdi.