Elazığ'da bir garip kaza

Elazığ’da görenlerin aklına durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Sürdüğü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü iki yolu birbirinden ayıran refüjün tam ortasına oturdu. O sırada çevrede olan vatandaşlarda bir süre boyunca meydana gelen kazaya bir türlü anlam veremedi. Elazığ’ın Doğukent meydanında gelen kazada sürücü önce direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaza sonucunda araba refüje oturdu. Kaza sonucunda araç adeta refüje park etmiş şekilde durdu. O sırada çevrede olan vatandaşlar bu durum karşısında hayret ederken, aracın o hali bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.