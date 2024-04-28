Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu
59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi. Turu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.

59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 105.4 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı hava muhalefeti ve yağan yağmurun parkuru kayganlaştırması nedeniyle koşulamadı.

Bisikletçiler (Nötrölize) yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladılar.

Yarışın Genel Ferdi Şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

TUR'UN ŞAMPİYONU BROEK
Geçtiğimiz Pazar günü Antalya-Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'un şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu.

İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q.36.5 Pro Cycling kazandı.

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