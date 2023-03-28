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Çekilişle telefon vaat eden dolandırıcılık şebekesine 10 tutuklama   

Zonguldak merkezli çekilişle telefon kazandırdığı iddia edilen dolandırıcılık şüphelisi 11 kişiden 10’u tutuklandı.   

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:56
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Çekilişle telefon vaat eden dolandırıcılık şebekesine 10 tutuklama   

Çekilişle telefon vaat eden dolandırıcılık şebekesine 10 tutuklama   
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerinin gerçek görünümlü sahte siteler oluşturarak “çekilişle cep telefonu kazandırıyoruz” kampanyası yaparak 30 kişiyi mağdur eden 11 şüpheliyi sabah saatlerinde adliyeye sevk etti. 

Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüphelilerden M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.G., Ş.K., M.K., Ö.T., B.Y., Y.Ç., M.Y., M.B., S.Ö., A.Ö. ise nöbetçi mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Zonguldak merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, İzmir ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şebekenin 30 kişiden 1 milyon 500 bin liraya yakın para topladığı tespit edildi. (İHA)                            

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