Torununa bakan büyükannenin sabrı beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Torununa bakan büyükannenin sabrı beğeni topladı
Küçük torununa bakan bir büyükannenin, torununa karşı olan sabırlı davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

Bir büyükannenin torununa gösterdiği sabır ve anlayış, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Küçük torunuyla vakit geçiren 81 yaşındaki yaşlı kadının, gösterdiği sabırlı davranışıyla takdir topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, önündeki peçete kutusundan tek tek peçeteleri çıkaran torununa sakin bir şekilde tepki göstermeden yaklaşan büyükannenin, peçeteleri sabırla düzelttiği görülüyor. Bu sakin ve anlayışlı tavır, kullanıcıların ilgisini çekti ve paylaşım kısa sürede viral hale geldi. Büyükannenin, bir yaşındaki torununa olan yaklaşımı ise izleyenlerin beğenisini topladı.

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